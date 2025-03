Femmes du tourisme lance une permanence téléphonique

Au-delà de toutes les actions décisives et nouvelles menées par Femmes du Tourisme, nous gardons en tête que nous sommes avant tout une association au service de ses membres. Parler, échanger, s’aider entre adhérentes mais être aussi à l’écoute des autres femmes dirigeantes qui ne le sont pas encore nous paraît tellement évident ! Cela nous rapproche avec celles qui sont partout en France ou qui travaillent à l’étranger

EMPLOIS

Depuis quelques semaines, Femmes du Tourisme a mis en place un calendrier de rendez-vous pour être à l’écoute de ses membres mais aussi de toutes les femmes de l’industrie du tourisme qui le souhaitent.L’association a mis en place une permanence téléphonique, tous les vendredis à partir de 17H. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne : https://femmesdutourisme.org/entre-nous/ Les permanences seront assurées par, Directrice communication et commerciale de REWORLD MEDIA,CEO de UOC & SO BETWEEN,Directeur administratif et financier de Beachcomber Tours,Fondatrice et CEO de F.AE.M.E et, Coach et Formatrice de Mission Libellule.» explique Sophie BAILLOT vice-présidente de l’association.Par ailleurs le site Femmes du tourisme a remis à jour toutes les pages «».