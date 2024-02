Femmes du Tourisme : Emmanuelle Llop élue Présidente

Le nouveau conseil d'administration de l'association Femmes du Tourisme s'est réuni ce 29 février pour élire le nouveau bureau et la nouvelle présidente. Emmanuelle Llop (Equinoxe Avocats) a été élue présidente de l'association et Sophie Baillot , (Un Océan de Croisières et So Between) Vice-présidente.Voici les autres membres du bureau :Secrétariat GénéralTrésorerieSecrétariat Général Adjoint