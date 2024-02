Femmes du Tourisme : découvrez le nouveau conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale les mots de Natahalie Bueno ont été lourds de sens, après 8 mois de tensions au sein de l'association.



" (...) Le 20 juin dernier, nous étions 12 femmes élues démocratiquement pour faire vivre une association que nous jugeons utile à nos métiers.



Le 20 juin dernier, dès la 1ere minute a cependant commencé un harcèlement sans fondement ni trêve et savamment orchestré par des égos surdimensionnés.



A maintes reprises, je me suis posé les questions suivantes :



1. Visons-nous la perfection en tous points ou privilégions-nous l’engagement ?

2. Visons-nous à satisfaire quelques membres d’un conseil d’administration ou devons-nous retrousser nos manches pour œuvrer en faveur de l’ensemble des femmes que nous représentons ?

3. En 2024, notre association se définit-elle, doit-elle se limiter à un événement annuel, quelques cocktails et conférences dans un entre soi élitiste ?



(...)



Cette démission collective et inédite est un acte de solidarité incroyable qui ne laisse pas gagnantes celles qui ont œuvré pour ce résultat. Cette démission collective est je le souhaite un marqueur fort pour dire : plus jamais ça !



Merci à toutes celles qui travaillent pour l’intérêt collectif.



(...)



Merci à toutes celles qui honorent notre féminité et notre travail dans cette industrie " a expliqué la présidente sortante.