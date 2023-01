Secrets de Voyages anticipe 30% de hausse de CA en 2023

La communication a rendu plus facile la fidélisation des clients déjà acquis qui ne partiraient pas en France, en Europe ou au bout du monde, sans que Secrets de Voyages ne prennent en main leur voyage (600 dossiers ont pu être traités dès le relâchement du premier confinement) dont 120 clients directs nouveaux ont été gagnés par le simple bouche à oreille et mécanisme de recommandation-cooptation.



Mieux encore, puisque le T-O n’a jamais fermé ses portes ni coupé son téléphone, les agences de voyages classiques sont venues plus nombreuses (+30% en deux ans) pour trouver dans la production le voyage idéal pour leur clientèle fortunée.



La combinaison des hausses sensibles de certains pris (hôtels et transport) avec le souhait de s’offrir un beau voyage a fait grimper le panier moyen de 20%. Le dossier moyen par voyageur tourne aujourd’hui autour de 7 500 euros, avec des pointes presqu’indécentes quand l’exigence rejoint le caprice.