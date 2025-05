Fairmont dévoile une nouvelle campagne mondiale

Pour créer cette campagne, j’ai puisé mon inspiration dans l’incroyable héritage de Fairmont, et plus particulièrement dans l’époque de Truman Capote, à l’élégance incomparable

L’exclusivité vous va si bien n’est pas une simple campagne : elle exprime l’âme véritable de la marque

Le film de campagne a été tourné au, et s’inspire de l’héritage de l’enseigne, en particulier de la période associée à Truman Capote. Il évoque notamment des épisodes historiques liés à la marque, comme la signature de la Charte des Nations unies à San Francisco ou le « Bed in for peace » de John Lennon et Yoko Ono à Montréal. Jean-Claude Thibaut explique : «. » Le film, composé de plans fixes et de plans-séquences, suit plusieurs personnages, dont « la Festive », « le Portier » et « le Golfeur gentleman », jusqu’à une célébration mise en scène dans l’hôtel. Tom Wolfe, premier concierge d’Amérique, y joue un rôle central., déclare : «. » Le plan média déployé couvre deux périodes, de mai à juillet puis de septembre à octobre, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe.