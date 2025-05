Great Plains dévoile un nouvel écrin de luxe au Zimbabwe

Les deux nouvelles villas privées de Mpala Jena ont été imaginées pour offrir un cadre adapté aux longs séjours familiaux ou aux petits groupes. Chaque villa accueillera jusqu’à six adultes ou quatre adultes et trois enfants, répartis dans trois suites en bordure du fleuve Zambèze. Ces suites, légèrement surélevées au-dessus du sable, disposeront de pavillons privés permettant à chacun de profiter du calme du site. Tracy Kelly, décoratrice d’intérieur, a précisé : « Notre ambition pour les Mpala Jena Private Villas était de concevoir un lieu à la fois rustique, authentique, simple et fonctionnel ».



L’architecture a été pensée pour intégrer des éléments inspirés des Pouilles, avec des toits de chaume, des arches épurées et des espaces ouverts conçus pour réguler naturellement la température. La décoration combine des lignes sobres, des matériaux naturels et des touches d’artisanat africain dans des teintes vertes et terre cuite. Les espaces de vie extérieurs, comme les terrasses et les piscines privées, offrent une continuité avec le paysage environnant.



Chaque villa disposera d’un majordome attitré et de services personnalisés de guide. L’objectif est de garantir une expérience autonome et immersive, sans compromettre le confort. Le tarif par nuit débutera à 6 625 dollars en formule tout compris. Le site est particulièrement apprécié des zèbres et impalas à la tombée du jour, renforçant le caractère naturel et immersif de l’expérience.