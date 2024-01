Femmes du Tourisme : Nathalie Bueno et le CA ont démissionné 🔑

Ce qu'il se passe est loin d'être un hasard,

Depuis de nombreuses semaines, nous avons reçu des témoignages relatant une ambiance délétère au sein de l'associationLes sourires du mois de juin 2023, durant lequel Nathalie Bueno a été élue présidente de l'association, ont laissé place à des visages crispés et des mâchoires fermées.Les tensions internes s'accentuant, le conseil d'administration (CA) a bien évolué au fil du temps.En l'espace de 6 mois, la directrice générale de Secrets de Voyages a dû essuyerLes démissionnaires ont plus ou moins été remplacées, mais sans qu'aucun vote n'ait lieu." nous confie une membre de l'association, ayant préféré conserver l'anonymat.D'après nos échos, les réunions des administratrices étaient régulièrement houleuses et l'entente pas toujours au beau fixe de part et d'autre de la table.A ce joyeux tableau, vous ajoutez une guerre d'égo et de fortes personnalités pas toujours compatibles, vous obtenez un cocktail explosif.La situation était devenue insoutenable.