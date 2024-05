Et les personnalistés du "tourisme de demain" sont...

Le jury composé entre autres de Franck Gervais (groupe Pierre et Vacances Center Parcs), Valérie Boned (Entreprises du Voyage), Dominique Marcel (Alliance France Tourisme), Camille Rives (Caisse des Dépôts et Consignations), Batoul Hassoun (Club du 21ème siècle) et Philippine Van Tichelen (HERE) a choisi 10 lauréats parmi 15 finalistes.Nous retrouvons dans la short list, des personnalités bien connues des lecteurs de votre média préféré.Ainsi, figure dans le palmarès Antoine Richard, le cofondateur et directeur de Double Sens,le cofondateur d’Evaneos, Estelle Verdier-Watine, la directrice générale de Decathlon Travel,le DG de Betterfly Tourism,la cofondatrice et CEO de NomadHer,la cofondatrice et CEO d’alltheway.io,la conseillère tourisme du Président de la République,le cofondateur de Staycation,la directrice de l'Aéroport de Paris-Orly et encorele cofondateur et CEO d’Affluences.Pas de Guillaume Jouffre, d'Alisée Pierrot ou de Matthieu Marquenet, mais des beaux noms figurent dans ce premier classement.Au-delà du simple critère de l'âge, avoir moins de 45 ans (le renouvèlement est large dans le tourisme !), les personnalités ont été jugées sur leurs actions à imapact positif, l'approche innovante de leurs sociétés ou encore leur participation au débat public.