Black Friday : Decathlon Travel favorise le voyage local

Nous choisissons de ne pas participer à la ferveur du Black Friday avec des -70% ou autres réductions importantes. Nous restons fidèles à notre engagement RSE, en proposant des promotions justifiées sur Nos Travel Days. Parce que oui on y croit ! Et parce qu'un voyage local peut être aussi dépaysant qu’un voyage au bout du monde !



Nos réductions sont mesurées et réfléchies, car nos prix sont déjà au plus juste tout au long de l’année pour que vous puissiez partir à l’aventure en bénéficiant de prestations de qualité. Nous prenons en charge en très grande majorité le coût financier des réductions afin de ne pas imposer une perte de marge à nos partenaires. Notre vision du tourisme responsable se construit tout au long de l’année, pas seulement un jour sur 365

Sur son site, Decathlon Travel s’exprime sur sa vision du Black Friday : “.”s’inscrit dans une démarche de tourisme responsable . Depuis 2022, en tant que société à mission, l’entreprise utilise unepour évaluer et communiquer l’impact environnemental de chaque séjour proposé. La plateforme met également en avant des voyages sportifs àMembre de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) et(Convention des Entreprises pour le Climat), Decathlon Travelpar ses voyageurs en. La moitié des séjours proposés se déroulent en France, et aucun séjour de moins d’une semaine nécessitant un vol n’est inclus dans l’offre.