Decathlon Travel : la nouvelle plateforme des voyages sportifs

Chaque séjour est conçu pour un besoin ou une envie spécifique, avec des tarifs toujours maîtrisés et justes.



En tout, 247 circuits sportifs dans 22 pays avec 38 destinations en partenariat avec des acteurs locaux engagés dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.



De plus, des conseillers sont à l’écoute pour préparer un voyage sur-mesure : en itinérance ou en étoile, pour tous les niveaux et tous les budgets.



Decathlon Travel propose pour les vacances d’hiver une offre ski tout compris en partenariat avec e-Liberty, Skimium et Allianz autour de 30 destinations françaises.



Les hébergements, les forfaits, le matériel et les assurances sont réservables sur la plateforme.