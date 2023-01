Decathlon travel : le calcul de l'empreinte carbone, un point de départ pour aller plus loin

La démarche d'amélioration continue, Décathlon Travel la montre en toute transparence, en calculant l'empreinte carbone de ses voyages et en l'indiquant sur la plateforme.



Elle a créé sa calculette carbone , qui prend en compte le transport, l'hébergement, les repas et la pratique sportive.



Pour Estelle Verbier, "C'est un point de départ. Ensuite on cherche, avec nos partenaires, à la réduire. À comprendre les éléments les plus impactants et les accompagner vers une réduction" .



La plateforme a fait le choix de la compensation. "Nous sommes conscients qu'il vaut mieux ne pas émettre plutôt que compenser" , mais elle souhaite tout de même "participer à la neutralité carbone" . Pour ce faire, elle passe par un projet de reforestation labellisée bas carbone par le ministère, et qui lui a permis de contribuer à hauteur de 186 tonnes aujourd'hui.



Jeune, mais ambitieuse, Decathlon Travel s'est enregistrée comme entreprise à mission, pour s'imposer un rapport de performance annuel sur ses engagements RSE.



Elle a aussi rejoint ATR récemment, "pour développer un cadre propice à un tourisme plus responsable en travaillant avec d'autres" .



Le collaboratif, une valeur qui rappelle l'ADN sportif de Decathlon Travel.