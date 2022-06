"L'an zéro du tourisme", un ouvrage de réflexion à deux têtes

Les auteurs font assez largement le parallèle entre le Tourisme et la Culture, dans la problématique et la démarche de reconstruction. D’où l’idée émise en conclusion d’un grand ministère du Tourisme et de la Culture.



Ce n’est certes pas le premier ouvrage qui se pose la question de l’après-Covid dans le tourisme.



Il assène un grand nombre d’idées reçues et acceptées sur le nouveau comportement des Français, en l’occurrence quant à la perception de leurs vacances et de leurs loisirs.



Mais alors que beaucoup voit dans la limitation des déplacements, dans une contraction des activités, dans une proximité naturelle et responsable, la nouvelle orientation à prendre, les deux auteurs font un large plaidoyer pour les voyages.



Toute l’argumentation de la première partie de l’ouvrage est claire : ne pas renoncer aux voyages.



D’abord parce qu’il permet la rencontre avec les autres ; également car les retombées économiques sont indispensables pour faire progresser de nombreuses parties du monde et aussi parce que le Tourisme est un outil commun culturel mondial.