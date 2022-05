Futuroscopie - Valises : de la fonctionnalité à la durabilité, une petite histoire du tourisme 🔑

Puis vint la démocratisation de la valise qui, grâce à ses roulettes vivait une véritable révolution au sujet de laquelle on se demande pourquoi elle a tant tardé ! Une question de coûts ? Une question de brevet ? Arrivée tard, vers la fin des années soixante-dix,Puis, elles se sont multipliées par deux avec une roue d’un seul côté et enfin par quatre ! Rendant le bagage plus fonctionnel, plus maniable, cette mutation est due soit à l’ingéniosité d’un particulier (on parle d’un certain voyageur de Porto Rico) soit à la marqueEn tout cas, les roues ont permis à de nombreux individus fragiles de partir en voyage, l’esprit et les bras plus légers ! Mais, il a fallu attendre encore quelques années pour que les roulettes se démocratisent et s’adaptent à des bagages de toutes les catégories, chers et moins chers, solides et fragiles, européens ou chinois, adultes ou enfants.ce qui a fait basculer cet objet élitiste dans la banalisation et surtout la dégradation.A tel point qu’aujourd’hui, se vendent 9 millions de valises par an en France, parmi lesquelles Delsey vend 3 millions d’unités alors que Samsonite occupe 19,5% (chiffre 2018) du marché mondial sur l’ensemble de ses produits !