A. Richard (Double Sens) : "L’impact a beaucoup de sens pour les jeunes"🔑

TourMaG.com - Certains jugent les jeunes volatiles ou difficiles à manager. Êtes-vous d’accord ?



Antoine Richard : Ils savent ce qu’ils veulent. Ils s’accrochent à cette vision de l’entreprise, sont très clairs avec eux-mêmes.



Ils s’intéressent d’abord aux projets à impact que l’on va mettre en place ensemble, et ensuite on entrera dans les détails du job.



TourMaG.com - Plus globalement, est-ce que les attentes des candidats ont changé ?



Antoine Richard : Il y a beaucoup d’attentes sur l'organisation du temps de travail. Aujourd’hui, on sent qu’il y a le travail et le reste. Et je ne dis pas que ce n’est pas bien.



En 2006, nous n’avions pas ces questions : est-ce qu’on est en présentiel ? En télétravail ? Quels sont les avantages dans l’entreprise ? Il est vrai que c’était plus clair : tu fais tes 35 heures, tu viens au bureau, voilà comment ça se passe et go !



Aujourd’hui, il faut combiner avec les attentes de chacun. Nous passons d’un schéma établi à une nouvelle organisation.



TourMaG.com - Est-ce compliqué pour une petite entreprise, sans service dédié aux RH, de s’adapter à ces changements ?



Antoine Richard : Oui, je ne suis pas en train de dire que le changement est négatif, mais pas simple à organiser.



Aujourd’hui, je passe du temps à essayer de répondre aux attentes de chacun, à faire en sorte de trouver une harmonie entre mes collaborateurs.



J’ai mis en place des rituels. Les divisions d’entreprise doivent se voir tous les 15 jours maximum. Une fois par mois, l’équipe au complet est réunie pour deux jours de réunion, pendant lesquels je leur partage la vision de l’entreprise et nous travaillons ensemble sur le projet d’entreprise.



J’en profite pour organiser un petit événement autour d’une destination. Je fais venir un prestataire, des clients.



Pendant ces deux jours, nous sommes tous focus sur la stratégie de la boîte, sa vision, et la stratégie pour y accéder. C’est important pour eux. Ça nous permet de sortir du quotidien, de réfléchir ensemble au projet. Nous ne le faisions pas avant la crise.