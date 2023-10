Israël, Jordanie, Egypte : puis-je annuler ou reporter mon voyage ?

TourMaG.com - Que répondre à un client qui souhaite annuler un voyage pour novembre ou décembre 2023, sachant que le SETO n’a pas donné de date limite ?



Emmanuelle Llop : Il faudrait lui répondre qu’il est encore trop tôt pour prendre une telle décision et qu’en tout état de cause, annuler maintenant l’exposerait à des frais contractuels, sauf arrangement bien entendu avec l’agence ou le TO.



TourMaG.com - Proposer un "avoir" est-il légal ?



Emmanuelle Llop : A partir du moment où le voyageur est d’accord, il peut accepter un avoir en lieu et place du remboursement intégral (sous 14 jours) auquel il a droit si les CEI sont constituées, ou du remboursement partiel, s’il n’y a pas de CEI affectant son voyage.



Mais il faut veiller à ce que cet avoir soit largement utilisable et à le rembourser si finalement le voyageur n’est pas en mesure de l’utiliser, en raison de l’illicéité des pratiques abusives.



Il ne faut jamais priver un consommateur de ses droits initiaux par un système d’avoir à durée limitée et perdu en cas de non-utilisation.



TourMaG.com - Qui est responsable (compagnie ou agence de voyages) en cas de vente de vols secs vers Israël ?



Emmanuelle Llop : Plus précisément, je suppose que vous évoquez le cas de l’annulation d’un vol sec vers Israël ? Je rappelle de manière générale qu’une agence qui a correctement vendu un vol sec a terminé sa mission de mandataire et n’est pas responsable du transport, ni de ce qui peut l’affecter.



Si la compagnie annule sans motif comme en cas de circonstances extraordinaires (la terminologie en Droit aérien européen diffère de celle du Code du Tourisme), elle rembourse le passager, directement ou via l’agence (IATA par exemple).



Si le passager ne se présente pas au départ de son vol maintenu, il perdra son billet et ne pourra en être remboursé, toujours sauf accord avec la compagnie.