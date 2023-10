Le Quai d'Orsay appelle les voyageurs français à la "vigilance renforcée" en France et à l'étranger

"certain nombre de points de passage entre la Cisjordanie et Jérusalem/Israël sont fermés"

des manifestations

"Ces manifestations peuvent donner lieu à des slogans hostiles à Israël et aux pays occidentaux et le risque de débordements n’est pas à exclure.



Il est recommandé aux ressortissants français qui sont actuellement présents dans le pays de faire preuve de la plus grande vigilance et prudence et de se tenir absolument à l’écart de toute manifestation ou rassemblement.



Pour la journée de vendredi, les résidents ou voyageurs présents dans le pays"

"à limiter leurs déplacements au strict nécessaire, pour des raisons professionnelles ou personnelles."

Le MEAE a également remis à jours ses conseils aux voyageurs pour Israël en fin de semaine dernière, indiquant qu'unCes fermetures font suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a mené à une riposte d'Israël dans la bande Gaza.Par ailleurs, vendredi 13 octobre 2023, le Quai d'Orsay a également précisé que "" étaient prévues le vendredi suite à la prière en, Israël, en Jordanie et en Egypte notamment.étaient invitésDe son côté le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a émis ce dimanche 15 octobre, un avertissement de voyage pour Israël, l'ensemble des territoires palestiniens et le Liban. Les Allemands sont instamment invités à "s'inscrire sur la liste de prévention des crises ELEFAND".