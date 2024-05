Visit Jordan lance son site en Français

: Le site web propose une gamme complète de guides de voyage, d'articles informatifs et de contenus visuels inspirants pour aider les visiteurs à planifier leur voyage et à découvrir les trésors cachés de la Jordanie : La version française du site de Visit Jordan offre une navigation fluide et intuitive, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin sur les destinations, les activités, les événements et les hébergements.: Les visiteurs francophones peuvent utiliser les outils pratiques disponibles sur le site pour créer des itinéraires personnalisés, préparer des visites guidées et découvrir les meilleurs endroits à visiter en Jordanie.: En plus des informations touristiques essentielles, le site propose des conseils pratiques et des mises à jour sur les événements locaux, afin d'aider les voyageurs à profiter pleinement de leur séjour en Jordanie.