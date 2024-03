La Jordanie surmonte les défis et séduit les voyageurs

Les efforts déployés commencentau cours des premiers mois de 2024, avec des signes encourageants de reprise. On observe une augmentation des recherches de voyages vers la destination, et surtout une légère hausse du taux de concrétisation.Un exemple concret de cette reprise est la participation constante des athlètes et des passionnés aux événements sportifs majeurs du pays, tels que leet leorganisé par l'agence TREKS (24 mai 2024), particulièrement appréciés des Français.Selon les organisateursdu Marathon des Sables par rapport à l'année précédente, et l'enthousiasme ne faiblit pas.Au-delà des marchés français et européen, le tourisme jordanien reprend en ce début d'année, notamment grâce à l'augmentation de la fréquentation des voyageurs régionaux (en hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente).