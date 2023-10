Voyage Jordanie : "Il nous faut rassurer quant à la stabilité réelle du pays"

Oui, nous avons malheureusement enregistré des désistements de dernière minute mais qui font l’objet de report de dates et non pas d’annulation. Les clients souhaitent toujours se rendre en Jordanie mais préfèrent simplement laisser la situation s’apaiser.Il est évident que la situation actuelle suscite des questionnements et des interrogations. Certains sont inquiets oui. Néanmoins, nos collaborateurs présents sur place font tout pour rassurer et maintenir les voyages.Nous n’avons pas une politique basée sur le chiffre d’affaires mais plutôt sur le bien-être du client. Nous n’enverrons personne dans une zone à risques. Si nous faisons le maximum pour rassurer nos clients et partenaires, c’est bien parce que la situation sur place est normale.Sur place nos équipes sont sur le pont. En situation de crise, après les épisodes liés au Covid, nous voilà à nouveau sous le joug de la guerre à proximité.A l’inverse du Covid, les vols se maintiennent et les sites touristiques restent ouverts, ce qui témoigne d’une situation optimale pour accueillir les touristes. Toutefois, les vols sur Aqaba ont été annulés ou reportés par Transavia et EasyJet.