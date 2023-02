GTS Jordan / Hajjat Tours, agence locale Jordanie

Amoureux de notre pays et ses trésors, nous croyons fermement que voyager est avant tout une expérience de partage. C'est ainsi que depuis plus de 20ans nous partageons au quotidien notre passion pour ce beau pays avec nos voyageurs. Avec des profils différents mais complémentaires, notre équipe est la combinaison de grands voyageurs et de professionnels du tourisme. Cette combinaison nous permet à la fois d'offrir des services de qualité et éthiques qui répondent aux normes internationales attendue par nos partenaires.





100% Locale : Toutes nos équipes opérationnelles sont basées sur place avec une véritable expertise du terrain et toujours à la recherche de nouvelles expériences hors des sentiers battus à partager avec les voyageurs.



Service Francophone : Une équipe francophone dédiées à 100% à nos clients et partenaires français, garantissant un échange et un service du début à la fin 100% en français. Nous avons également des chauffeurs et des guides francophones.



Flexibilité et réactivité : Tous nos programmes sont personnalisables pour s’adapter aux envies de voyage de chacun. Nos équipes sont disponibles 7 /7 avec un engagement de répondre à toutes les demandes en moins de 24h



Garanties et qualités : Notre agence est officiellement immatriculée en Jordanie avec les assurances nécessaires pour garantir la sécurité de tous nos voyageurs. Nous mettons en place un process qualité qui nous permet de vérifier et garantir la qualité de toutes nos prestations (hébergements, transports, restaurations, guidage…)



Tourisme responsable : nous sommes fiers d'être une agence de voyage locale labelisé Travel life partner. Nous nous efforçons dans la création d'expériences uniques et mémorables pour nos clients tout en étant conscients de l'impact que le tourisme peut avoir sur les communautés locales. Des hébergements respectueux de l'environnement au soutien des entreprises locales, nous nous engageons à adopter des pratiques de voyage durables et responsables."