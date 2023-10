Jordanie, Egypte : "la situation sur place est normale pour les voyageurs"

Le Quai d'Orsay recommande juste aux ressortissants français d'éviter les manifestations qui peuvent " donner lieu à des slogans hostiles à Israël et aux pays occidentaux ".



Plusieurs ont eu lieu dans divers pays vendredi 13 octobre 2023 après la prière.



En Jordanie, "ces manifestations se sont concentrées sur Amman et n'ont pas duré très longtemps. Nous avons les horaires, l'itinéraires du cortège et nous pouvons très facilement nous adapter " assure Walid Ben Zaied, de GTS Jordan / Hajjat Tours. "Il y a eu par exemple une route coupée pour rejoindre la mer Morte depuis la capitale mais il y a d'autres voies d'accès. La Police touristique peut le cas échéant nous escorter si la route est coupée".



En Egypte, au Caire, Cherif El Mohdar préfère parle de "rassemblements à la Mosquée Al-Azhar qui n'a pas bloqué la rue. Cela n'a rien à voir avec les manifestations de la place Tahrir 2011."



Tous suivent de près les informations sur l'évolution du conflit, et appellent de leur vœux un retour rapide de la paix.