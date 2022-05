Agence de voyages égyptienne fondée en 1981 qui offre une variété de prestations et services aussi bien pour les individuels que les groupes.









Ses 38 ans d'expérience sur la destination, renforcent sa capacité de négociation tarifaire et d'accès aux stocks et ses partenariats forts, noués sur place avec ses fournisseurs Hôteliers et croisiéristes lui permettent de faire bénéficier à ses clients professionnels et particuliers d'excellents tarifs.

Compétences

Accueil d'individuels et de groupes constitués, des FIT :

- Traitement de l’accueil et du départ sous douane

- Voyages à la carte, Séjours, Circuits, Croisières, Circuits découverte dans les déserts d'Egypte

- Circuits à thèmes : Culturels, Sportifs, Religieux, Esotériques, Thermalismes, etc

- Incentive : voyages de stimulation, voyages de récompenses pour mini-groupe ou groupes importants

Services sur place :

- Assistance aux formalités de douanes aux aéroports et ports d’Egypte, délivrance des visas à l’arrivée aux ressortissants autorisés.

- Réservation d’hôtels, de bateaux de croisières, de trains, de Wagons Lits, en toutes catégories et budgets etc…

- Réservations et émissions de vols intérieurs,…

- Création de l’ensemble de la gamme de voyages possibles, qu’offre la diversité des régions et sites égyptiens.

- Encadrement, guidage et accompagnement réalisés par des guides égyptologues et parfaitement francophones.