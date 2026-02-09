Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Une implantation stratégique, pensée pour le B2B
📍 Siège à Pristina – Kosovo
Le siège de Breathe in Travel est implanté à Pristina, au cœur géographique des Balkans occidentaux. Cette localisation permet une connaissance approfondie des destinations de la région et une collaboration directe avec les acteurs locaux : guides, hébergeurs, transporteurs et prestataires d’activités.
Cette implantation centrale garantit :
• une expertise terrain réelle et actualisée,
• une parfaite maîtrise des itinéraires multi-pays,
• une grande réactivité opérationnelle,
• une flexibilité essentielle pour les projets B2B complexes.
📍 Bureau à Zagreb – Croatie | Slovénie & Bosnie-Herzégovine
Le bureau de Zagreb permet à Breathe in Travel d’opérer dans un cadre européen clair et rassurant pour les partenaires. Cette implantation joue un rôle central dans la structuration administrative et opérationnelle de l’agence et assure la gestion des destinations suivantes :
• Croatie
• Slovénie
• Bosnie-Herzégovine
Cette présence en Croatie facilite la contractualisation, la gestion des flux financiers et les échanges avec les agences et tour-opérateurs européens, tout en constituant une porte d’entrée naturelle vers l’Adriatique et l’Europe centrale.
Le bureau de Zagreb est également un point clé pour la conception et l’opération de circuits multi-pays complexes, combinant Balkans occidentaux et Europe centrale, dans un cadre réglementaire maîtrisé.
📍 Bureau à Tirana – Mobilité & autotours
Breathe in Travel dispose également d’un bureau opérationnel à Tirana, dédié à la gestion de la location de voitures, un service strictement réservé aux clients de l’agence.
Ce bureau permet :
• une maîtrise complète de la mobilité en Albanie,
• une cohérence totale entre itinéraires et véhicules proposés,
• une grande flexibilité pour les autotours et circuits transfrontaliers,
• un contrôle qualité renforcé sur l’expérience terrain,
• un interlocuteur unique pour les partenaires B2B.
Cette approche intégrée garantit fiabilité, fluidité et sécurité pour les voyageurs, sans activité de location ouverte au grand public.
📍 Bureau à Bucharest – Europe de l’Est
Dans le cadre de son développement régional, Breathe in Travel confirme l’ouverture de son bureau à Bucarest, renforçant ainsi sa présence en Europe de l’Est.
Ce bureau permet désormais de couvrir opérationnellement :
• Roumanie
• Bulgarie
Cette implantation offre la possibilité de concevoir des itinéraires cohérents combinant Balkans et Europe de l’Est, tout en conservant l’ADN de l’agence : expertise terrain, qualité, sur-mesure et accompagnement B2B.
Des destinations pensées en itinéraires cohérents et maîtrisés
Breathe in Travel conçoit des voyages sur mesure sur les destinations suivantes :
• Albanie : nature brute, patrimoine encore confidentiel, côtes adriatique et ionienne
• Kosovo : montagnes, culture vivante et authenticité
• Macédoine du Nord : lacs, monastères et héritage historique
• Monténégro : parcs nationaux, montagnes et Adriatique
• Croatie : littoral, villes historiques et arrière-pays
• Slovénie : Alpes, lacs, nature verte et approche durable du tourisme
• Roumanie : Transylvanie, Carpates et patrimoine rural
• Bulgarie : monastères, traditions, montagnes et mer Noire
Les itinéraires sont construits pour être fluides, équilibrés et adaptés aux attentes des voyageurs actuels, en évitant les logiques de tourisme de masse.
Une expertise multi-formats de voyages
Breathe in Travel accompagne ses partenaires sur différents formats :
• voyages individuels sur mesure,
• groupes constitués,
• autotours,
• voyages incentive & MICE qualitatifs,
• voyages culturels et immersifs.
Chaque projet est conçu à la carte, en fonction du positionnement commercial, des contraintes opérationnelles et des attentes spécifiques de chaque partenaire.
Un fonctionnement pensé pour les professionnels
Collaborer avec Breathe in Travel, c’est bénéficier :
• d’un interlocuteur unique,
• de devis clairs et détaillés,
• de délais de réponse rapides,
• de carnets de voyage personnalisés,
• d’une assistance locale fiable,
• de prestataires sélectionnés avec exigence.
L’objectif est simple : simplifier le travail des agences et tour-opérateurs, tout en garantissant une expérience qualitative et maîtrisée aux voyageurs.
Une approche responsable et durable du tourisme
Breathe in Travel s’inscrit dans une démarche de tourisme raisonné, en privilégiant :
• les partenariats locaux,
• les hébergements à taille humaine,
• la valorisation de régions moins fréquentées,
• une répartition plus équilibrée des flux touristiques.
Cette vision permet de proposer des voyages à forte valeur ajoutée, durables et en phase avec les attentes actuelles du marché.
Un partenaire structuré pour les Balkans et l’Europe de l’Est
Grâce à ses implantations à Pristina, Zagreb, Tirana et Bucarest, à sa maîtrise terrain et à son organisation pensée pour le B2B, Breathe in Travel se positionne comme un partenaire de confiance pour les professionnels souhaitant développer une offre différenciante sur les Balkans, l’Adriatique et l’Europe de l’Est, avec une gestion centralisée de la Croatie, de la Slovénie et de la Bosnie-Herzégovine depuis Zagreb.
