Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Une implantation stratégique, pensée pour le B2B



📍 Siège à Pristina – Kosovo



Le siège de Breathe in Travel est implanté à Pristina, au cœur géographique des Balkans occidentaux. Cette localisation permet une connaissance approfondie des destinations de la région et une collaboration directe avec les acteurs locaux : guides, hébergeurs, transporteurs et prestataires d’activités.



Cette implantation centrale garantit :



• une expertise terrain réelle et actualisée,

• une parfaite maîtrise des itinéraires multi-pays,

• une grande réactivité opérationnelle,

• une flexibilité essentielle pour les projets B2B complexes.



📍 Bureau à Zagreb – Croatie | Slovénie & Bosnie-Herzégovine



Le bureau de Zagreb permet à Breathe in Travel d’opérer dans un cadre européen clair et rassurant pour les partenaires. Cette implantation joue un rôle central dans la structuration administrative et opérationnelle de l’agence et assure la gestion des destinations suivantes :



• Croatie

• Slovénie

• Bosnie-Herzégovine



Cette présence en Croatie facilite la contractualisation, la gestion des flux financiers et les échanges avec les agences et tour-opérateurs européens, tout en constituant une porte d’entrée naturelle vers l’Adriatique et l’Europe centrale.



Le bureau de Zagreb est également un point clé pour la conception et l’opération de circuits multi-pays complexes, combinant Balkans occidentaux et Europe centrale, dans un cadre réglementaire maîtrisé.



📍 Bureau à Tirana – Mobilité & autotours



Breathe in Travel dispose également d’un bureau opérationnel à Tirana, dédié à la gestion de la location de voitures, un service strictement réservé aux clients de l’agence.



Ce bureau permet :



• une maîtrise complète de la mobilité en Albanie,

• une cohérence totale entre itinéraires et véhicules proposés,

• une grande flexibilité pour les autotours et circuits transfrontaliers,

• un contrôle qualité renforcé sur l’expérience terrain,

• un interlocuteur unique pour les partenaires B2B.



Cette approche intégrée garantit fiabilité, fluidité et sécurité pour les voyageurs, sans activité de location ouverte au grand public.



📍 Bureau à Bucharest – Europe de l’Est



Dans le cadre de son développement régional, Breathe in Travel confirme l’ouverture de son bureau à Bucarest, renforçant ainsi sa présence en Europe de l’Est.



Ce bureau permet désormais de couvrir opérationnellement :



• Roumanie

• Bulgarie



Cette implantation offre la possibilité de concevoir des itinéraires cohérents combinant Balkans et Europe de l’Est, tout en conservant l’ADN de l’agence : expertise terrain, qualité, sur-mesure et accompagnement B2B.