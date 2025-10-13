Breathe in Travel : un réceptif expert des Balkans, basé à Zagreb et spécialisé Croatie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine

Déjà implantée depuis plusieurs années sur le marché des réceptifs avec une expertise affirmée sur l’Albanie, le Monténégro, au Kosovo et la Macédoine du Nord, Breathe in Travel confirme aujourd’hui son ambition : être le partenaire incontournable pour les voyages en Croatie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine, qu’il s’agisse de FIT (individuels) ou de groupes.
Après une excellente saison 2025 marquée par un fort engouement pour la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, l’équipe renforce sa présence et son réseau pour répondre à une demande croissante sur ces destinations.
Une base stratégique à Zagreb au service des professionnels
Grâce à la présence de Louis à Zagreb, Breathe in Travel met son savoir-faire au service des agences de voyages et TO européens souhaitant développer leurs offres dans la région. Cette implantation permet de garantir :
● Une sélection rigoureuse d’hébergements, d’hôtels de charme et de structures adaptées aux groupes ;
● Un réseau solide de guides francophones et anglophones, chauffeurs et prestataires d’activités ;
● Une parfaite maîtrise des itinéraires hors des sentiers battus, avec un souci constant de la qualité et du confort.
Une expertise confirmée en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine
Si la Croatie reste une destination phare, Breathe in Travel se distingue par sa connaissance approfondie de la Slovénie et de la Bosnie-Herzégovine.
La dernière saison a été marquée par une forte demande sur ces deux pays, tant pour les FIT que pour les groupes, confirmant leur attractivité croissante.
● En Slovénie, l’agence propose des circuits combinant Ljubljana, le lac de Bled, les grottes de Postojna, les montagnes du Triglav et la côte adriatique.
● En Bosnie-Herzégovine, Breathe in Travel invite à découvrir Sarajevo et Mostar sous un angle authentique, mais aussi des trésors méconnus comme les chutes de Kravica, les villages ottomans ou encore les routes panoramiques des montagnes bosniennes.
Cette expertise permet de créer des voyages sur mesure adaptés à chaque typologie de client : petits groupes incentives, voyages culturels, autotours FIT ou circuits combinés Croatie-Slovénie-Bosnie.
Des valeurs fortes : qualité, authenticité et tourisme responsable
Breathe in Travel s’engage à travailler main dans la main avec des partenaires locaux afin de promouvoir un tourisme durable, loin du tourisme de masse.
Chaque itinéraire est pensé pour offrir des expériences authentiques, tout en respectant l’environnement et les communautés locales.
Un interlocuteur unique pour les professionnels
Avec son ancrage à Zagreb et son expertise historique dans les Balkans, Breathe in Travel devient un partenaire clé pour les agences et tour-opérateurs souhaitant :
● Créer des circuits sur mesure combinant plusieurs pays des Balkans ;
● Organiser des voyages culturels, incentives ou haut de gamme ;
● Proposer des expériences authentiques tout en garantissant confort et qualité logistique.
Si vous souhaitez faire des demandes vous pouvez nous contacter : louis@breatheintravel.com ou +385 99 167 7751
