Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Le tout nouveau cargo-mixte d’Aranui Cruises prendra la mer dès mars 2027, pour vous faire découvrir les trésors des Îles Australes en Polynésie française.


En 2027, l’Aranoa – le tout nouveau navire cargo-mixte de la compagnie polynésienne Aranui Cruises – inaugurera des itinéraires inédits vers les Îles secrètes des Australes, tout en incluant Moorea, Raiatea et Bora Bora. À bord, découvrez un navire flambant neuf, alliant hospitalité chaleureuse et professionnalisme de l’équipage polynésien, pour une expérience unique au cœur du Pacifique.
Les réservations sont déjà ouvertes pour cette escapade polynésienne exceptionnelle, parfaite pour un premier ou second voyage en Polynésie. Faites bénéficier vos clients de -15% de réduction pour toute réservation avant le 31/12/2025, ou de -20% sur les deux premières croisières.


Rédigé par Aranui Cruises le Lundi 6 Octobre 2025

Rapa Island © Filip Kilisev – Aranui Cruises
Rapa Island © Filip Kilisev – Aranui Cruises
À l’instar de l’Aranui V, l’Aranoa sera un navire mixte cargo-passagers, avec une double mission : faire découvrir à ses passagers des îles spectaculaires tout en acheminant des marchandises essentielles vers des îles isolées. Son arrivée suscite déjà enthousiasme et impatience chez les habitants comme chez les voyageurs !

L’Aranoa, le tout nouveau cargo mixte polynésien

Aranoa © Aranui Cruises
Aranoa © Aranui Cruises
Créée et dirigée par des Polynésiens, Aranui Cruises incarne depuis plus de 40 ans l’âme de la Polynésie. Avec l’Aranoa, ce riche héritage se poursuit : un navire imaginé par des Polynésiens pour faire découvrir leur territoire avec respect, tout en assurant le ravitaillement des communautés isolées.

L’Aranoa accueillera jusqu’à 198 passagers dans 91 cabines, dont 62 avec balcon, et proposera une expérience à bord complète : deux restaurants, deux bars panoramiques, un spa et studio de tatouage, ainsi qu’une salle de sport. Essentiellement polynésien, l’équipage fera vivre aux passagers l’hospitalité chaleureuse des îles, avec une formule tout compris incluant repas, excursions guidées et animations culturelles.

Chaque croisière à bord de l’Aranoa offre une immersion authentique dans la vie et la culture polynésiennes, alliant élégance, modernité et convivialité insulaire. Par ailleurs, chaque voyage contribue à l’économie locale, en transportant fret et produits essentiels vers les îles les plus éloignées.

Découvrez les trésors cachés des îles Australes

© Lionel Gouverneur -Aranui Cruises
© Lionel Gouverneur -Aranui Cruises
Embarquez pour un voyage d’exploration unique vers les Îles Australes, où l’aventure vous attend à chaque escale.

Le parcours de 13 jours de l’Aranoa combine les îles emblématiques de la Polynésie française — Moorea, Raiatea et Bora Bora — avec les joyaux reculés et hors des sentiers battus des Îles Australes, offrant un parfait équilibre entre découvertes culturelles et paysages naturels à couper le souffle.

Véritables terres de traditions, les Îles Australes se distinguent par leurs lagons turquoise (Tubuai, Raivavae), leurs fjords spectaculaires (Rapa), leurs jungles tropicales luxuriantes et espèces endémiques (Rimatara), leur artisanat exceptionnel, leurs activités agricoles et leur mode de vie authentique. Ici, le temps semble ralentir, offrant une immersion rare dans une Polynésie intime et préservée.

L’itinéraire inclut également Moorea et Raiatea, avec son site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, avant de culminer dans la beauté saisissante de Bora Bora.

Offres spéciales sur les départs 2027

Suite Premium © Aranui Cruises
Suite Premium © Aranui Cruises
Benéficiez d’avantages exclusifs sur les croisières Aranoa 2027 grâce à nos offres en cours :

Voyages inauguraux – Économisez 20%
Les voyages n°04 & n°05 bénéficient de 20% de réduction (sur le tarif de base hors taxes).

Early Booking – Économisez 15%
Réservez une croisière Aranoa avant le 31 décembre 2025 pour bénéficier de 15% de réduction (non applicable aux voyages inauguraux).

Programme de fidélité Tiki Club
Des réductions exclusives pour nos passagers fidèles : remise sur le prix de la croisière, avantages à bord, cocktail de bienvenue et plus encore !

Les Croisières Aranui : Contact et renseignements

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa
Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe
Email : croisieres@aranui.info
Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34
Site web : www.aranui.com


