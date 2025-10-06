Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Créée et dirigée par des Polynésiens, Aranui Cruises incarne depuis plus de 40 ans l’âme de la Polynésie. Avec l’Aranoa, ce riche héritage se poursuit : un navire imaginé par des Polynésiens pour faire découvrir leur territoire avec respect, tout en assurant le ravitaillement des communautés isolées.



L’Aranoa accueillera jusqu’à 198 passagers dans 91 cabines, dont 62 avec balcon, et proposera une expérience à bord complète : deux restaurants, deux bars panoramiques, un spa et studio de tatouage, ainsi qu’une salle de sport. Essentiellement polynésien, l’équipage fera vivre aux passagers l’hospitalité chaleureuse des îles, avec une formule tout compris incluant repas, excursions guidées et animations culturelles.



Chaque croisière à bord de l’Aranoa offre une immersion authentique dans la vie et la culture polynésiennes, alliant élégance, modernité et convivialité insulaire. Par ailleurs, chaque voyage contribue à l’économie locale, en transportant fret et produits essentiels vers les îles les plus éloignées.