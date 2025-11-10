TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière


Depuis plus de 40 ans, Aranui Cruises propose une expérience unique dans le Pacifique Sud : une odyssée polynésienne où chaque escale révèle l’authenticité, la chaleur et la beauté des îles.


Rédigé par Aranui Cruises le Lundi 10 Novembre 2025

Aranoa © Aranui Cruises
Aranoa © Aranui Cruises
Legends and Paradise
Alliant cargo et croisière, Aranui Cruises fait vivre une expérience rare : voyager au rythme de l’océan, au plus près des traditions et des communautés locales. A bord de ses deux navires – le légendaire Aranui 5 et le futur Aranoa — la compagnie polynésienne perpétue un savoir-faire familial qui relie les îles entre elles et fait découvrir la vraie Polynésie, celle qui se vit autant qu’elle se visite.

Entre lagons turquoise et montagnes abruptes, l’expérience Aranui offre une immersion totale dans le quotidien des îles. À chaque traversée, les passagers partagent la vie des habitants, découvrent leurs traditions, leur savoir-faire et participent à un voyage où authenticité et humanité sont les véritables luxes.

Aranoa : le nouveau souffle vers les Australes


Salon Aranoa © Aranui Cruises
En 2027, Aranui Cruises accueillera son second navire, l’Aranoa, qui prolongera cet esprit pionnier vers les Îles Australes, terres préservées du sud de la Polynésie.

Intime et moderne, l’Aranoa accueillera jusqu’à 200 passagers à bord. Il combinera le charme du voyage expédition à un haut niveau de confort : cabines spacieuses avec balcon, suites panoramiques, piscine, spa, restaurant. L’équipage, composé majoritairement de Polynésiens, transmettra à bord la chaleur et la fierté de leur culture.
Fidèle à la philosophie d’Aranui Cruises, l’Aranoa participera activement à la vie des archipels : transport de fret, soutien aux communautés locales et découverte de territoires préservés.
Chaque itinéraire sera conçu comme une expédition au rythme du Pacifique.

Deux itinéraires principaux :

Les Australes avec Rapa : 13 jours / 12 nuits, de Tahiti à Moorea, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa, puis retour par Raiatea et Bora Bora.
Les Australes sans Rapa : un itinéraire similaire, concentré sur les îles du centre de l’archipel, pour une croisière plus douce et accessible.

À ces circuits s’ajoutent plusieurs croisières découvertes exceptionnelles :

Pitcairn & Gambier (12 jours) : entre Moorea, Mangareva et l’île mythique de Pitcairn, cœur d’histoire et d’isolement.
Tuamotu (5 jours) : une échappée sur les atolls de Makatea, Mataiva et Anaa, parfaite pour une première immersion.
• Et enfin, une croisière spéciale Festival des Marquises 2027, reliant Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva, Nuku Hiva, Raiatea et Bora Bora, pour vivre l’événement culturel majeur de Polynésie.

Aranui 5 : l’âme des Marquises


Aranui 5 à Ua Huka © Filip Kulisev
Symbole du savoir-faire d’Aranui Cruises, l’Aranui 5 sillonne les Îles Marquises, archipel mythique et montagneux où s’expriment la puissance du Mana et la richesse des traditions ancestrales.

Cargo-mixte de fret et de passager, le bateau part pour une véritable expédition de 13 jours et 12 nuits, reliant les villages les plus isolés et invitant les voyageurs à partager le quotidien des insulaires. Les itinéraires marquisiens emmènent les passagers à la découverte de Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Hiva ou encore Tahuata, où la nature et la culture s’entremêlent avec intensité.

Les 103 cabines de l’Aranui 5 offrent plusieurs niveaux de confort : des suites présidentielles et royales avec balcon, aux cabines standard. Chaque passager profite des espaces communs spacieux : bar panoramique, piscine, salle de sport, bibliothèque, restaurant, et ponts extérieurs ouverts sur l’océan.

Au programme : danses marquisiennes, ateliers de tatouage, artisanat local, gastronomie polynésienne et soirées à bord animées par un équipage chaleureux — pour une immersion totale dans la culture du Pacifique.

Une expérience profondément polynésienne


Danceurs Ua Pou © Rani Chaves
Entre la force spirituelle des Marquises et les îles secrètes des Australes, Aranui Cruises incarne l’âme même de la Polynésie : généreuse, accueillante et sincère.

Plus qu’une croisière, c’est un voyage initiatique, une immersion dans la culture vivante du Pacifique où la musique, les légendes et les traditions tissent le lien entre les peuples et les mers. À bord, on ne se contente pas d’admirer : on participe, on apprend, on partage.

L’Aranui 5 fait découvrir l’âme des Marquises. L’Aranoa voguera vers de nouveaux horizons.

Offres inaugurales et early booking

Aranui Cruises accorde 20 % de remise sur les deux premiers départs de l’Aranoa (6 et 24 mars 2027) ou 15 % de réduction sur les croisières Aranoa réservées avant le 31 décembre 2025 (offres non cumulables). Une occasion unique de s’offrir un voyage d’exception en Polynésie française.

Les passagers fidèles pourront profiter du programme Tiki Club : les clients déjà venus à bord de l’Aranui 5 pourront découvrir ces itinéraires inédits à bord de l’Aranoa et bénéficier d’avantages exclusifs.

Les Croisières Aranui : Contact et renseignements

Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe
Email : croisieres@aranui.info
Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34
Site web : www.aranui.com


Climats du Monde
