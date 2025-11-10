L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière



Salon Aranoa © Aranui Cruises Salon Aranoa © Aranui Cruises

Aranui Cruises

En 2027,accueillera sonqui prolongera cet esprit pionnier vers les, terres préservées du sud de la Polynésie.Intime et moderne, l’Aranoa accueillera jusqu’à 200 passagers à bord. Il combinera le charme du voyage expédition à un haut niveau de confort :, suites panoramiques,L’équipage, composé majoritairement de Polynésiens, transmettra à bord la chaleur et la fierté de leur culture.Fidèle à la philosophie d’Aranui Cruises, l’Aranoa participera activement à la vie des archipels : transport de fret, soutien aux communautés locales et découverte de territoires préservés.Chaque itinéraire sera conçu comme uneDeux itinéraires principaux :13 jours / 12 nuits, de Tahiti à Moorea, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa, puis retour par Raiatea et Bora Bora.un itinéraire similaire, concentré sur les îles du centre de l’archipel, pour une croisière plus douce et accessible.À ces circuits s’ajoutent plusieursentre Moorea, Mangareva et l’île mythique de Pitcairn, cœur d’histoire et d’isolement.une échappée sur les atolls de Makatea, Mataiva et Anaa, parfaite pour une première immersion.• Et enfin, une, reliant Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva, Nuku Hiva, Raiatea et Bora Bora, pour vivre l’événement culturel majeur de Polynésie.