Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Compagnie maritime emblématique du tourisme et du transport de marchandises en Polynésie française depuis plus de 40 ans, Aranui Cruises annonce l’arrivée de son second cargo mixte : l’Aranoa, qui naviguera en parallèle de son grand frère, le légendaire Aranui 5, au concept unique fret-passagers.
A l’image de l’Aranui 5, l'Aranoa proposera des croisières inédites mêlant explorations, rencontres authentiques et immersion culturelle au cœur de la Polynésie.
Une expérience unique à bord de l’Aranoa, un navire intimiste
L’Aranoa pourra prendre jusqu’à 198 passagers, ainsi que le traditionnel fret. Légèrement plus petit que son grand frère l’Aranui 5, mais de même conception, il sera long de 116m et large de 21m, avec 91 cabines dont 62 avec balcons. 2 restaurants et 2 bars, 2 jacuzzis avec vue sur l’océan, 1 boutique, 1 espace Spa & tatouage ainsi qu’une salle de sport compléteront l'offre de ce nouveau navire dont le confort sera équivalent à un hôtel 4* avec une formule tout inclus y compris les excursions guidées avec un personnel majoritairement polynésien.
Doté des dernières technologies pour limiter son impact environnemental, des stabilisateurs et d’un système de positionnement dynamique, le bateau garantira une navigation stable et sécurisée, même en haute mer. En plus de promouvoir et faire découvrir l’archipel paradisiaque encore méconnu des Australes, l’Aranoa contribuera au développement économique de ces iles éloignées, s’inscrivant dans un tourisme durable en faveur des communautés locales.
Les passagers auront le choix entre 25 cabines avec hublot de 17 à 20m2 et plus de 60 Suites de 17 à 42 m2 avec balcon de 5 à 15m2 (Deluxe, Deluxe Supérieure, Premium, Royale, Junior, Présidentielle) mais aussi 2 dortoirs de 4 personnes avec hublot de 33 m2 chacun.
Itinéraires d’exception dans le Pacifique Sud : cap sur les îles Australes
Situé au sud de la Polynésie française, l’archipel des Australes est un véritable havre de paix, encore préservé du tourisme de masse. Composé de cinq îles principales – Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa – cet archipel séduit par ses paysages sauvages, entre montagnes verdoyantes, lagons turquoise et plages de sable blanc. Terre de traditions, les Australes sont réputées pour leur artisanat raffiné, notamment la vannerie, ainsi que pour leurs légendes et leur mode de vie traditionnel.
Le voyage inaugural est prévu le 06 mars 2027. Au total, 18 croisières sont programmées en 2027 principalement aux très préservées Iles Australes avec escale à Bora Bora et Raiatea (13 jours/12 nuits) mais aussi sur d’autres archipels polynésiens, hors des sentiers battus. Au départ de Tahiti, les voyageurs pourront découvrir également les Iles Pitcairn (2 départs le 21 juillet et 8 septembre 2027), Tuamotu (05 mai 2027) mais aussi se rendre au Festival des Arts des Marquises qui se tiendra à Hiva Oa (14 décembre 2027).
Offres spéciales
Pour les réservations faites avant le 31 décembre 2025, la compagnie a mis en place une offre early book de moins 15%. Les 2 premiers départs opérés par l’Aranoa les 06 et 24 mars 2027 proposent une remise de 20%. Compter 4 890 €/pers sur le voyage inaugural aux iles Australes avec Rapa du 06 mars 2027, 13 jours/12 nuits, en cabine standard double, pension complète, excursions guidées incluses etc… (remise déjà appliquée)
Les passagers pourront profiter du programme de fidélité Tiki Club, qui s’applique aux deux navires. Les clients déjà venus à bord de l'Aranui pourront revenir découvrir les Australes (ou autre) à bord de l'Aranoa et bénéficieront ainsi d'avantages exclusifs.
👉 Pour mieux vous immerger dans la découverte des Îles Australes, visionnez la série vidéo tournée à bord de l'ARANUI 5 dans cet article.
Les Croisières Aranui : Contact et renseignements
Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe
Email : croisieres@aranui.info
Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34
Site web : www.aranui.com
