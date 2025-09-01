Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

L’Aranoa pourra prendre jusqu’à 198 passagers, ainsi que le traditionnel fret. Légèrement plus petit que son grand frère l’Aranui 5, mais de même conception, il sera long de 116m et large de 21m, avec 91 cabines dont 62 avec balcons. 2 restaurants et 2 bars, 2 jacuzzis avec vue sur l’océan, 1 boutique, 1 espace Spa & tatouage ainsi qu’une salle de sport compléteront l'offre de ce nouveau navire dont le confort sera équivalent à un hôtel 4* avec une formule tout inclus y compris les excursions guidées avec un personnel majoritairement polynésien.



Doté des dernières technologies pour limiter son impact environnemental, des stabilisateurs et d’un système de positionnement dynamique, le bateau garantira une navigation stable et sécurisée, même en haute mer. En plus de promouvoir et faire découvrir l’archipel paradisiaque encore méconnu des Australes, l’Aranoa contribuera au développement économique de ces iles éloignées, s’inscrivant dans un tourisme durable en faveur des communautés locales.



Les passagers auront le choix entre 25 cabines avec hublot de 17 à 20m2 et plus de 60 Suites de 17 à 42 m2 avec balcon de 5 à 15m2 (Deluxe, Deluxe Supérieure, Premium, Royale, Junior, Présidentielle) mais aussi 2 dortoirs de 4 personnes avec hublot de 33 m2 chacun.