TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Découvrez les programmes de l’Aranoa, le futur cargo mixte de la compagnie, qui desservira les îles Australes, en Polynésie française, dès mars 2027


En mars 2027, Aranui Cruises recevra l’Aranoa, son tout nouveau fleuron à double vocation. Tout comme son prédécesseur l’Aranui 5, l’Aranoa s’assurera du ravitaillement de l’archipel des Australes tout en offrant une expérience immersive à ses passagers lors de croisières d’exploration. Les programmes sont désormais disponibles sur aranui.com


Rédigé par Les Croisières Aranui le Lundi 1 Septembre 2025

Maquette de l’Aranoa aux Iles Australes (Polynésie française) – © Aranui Cruises
Maquette de l’Aranoa aux Iles Australes (Polynésie française) – © Aranui Cruises
TAP Air Portugal

Compagnie maritime emblématique du tourisme et du transport de marchandises en Polynésie française depuis plus de 40 ans, Aranui Cruises annonce l’arrivée de son second cargo mixte : l’Aranoa, qui naviguera en parallèle de son grand frère, le légendaire Aranui 5, au concept unique fret-passagers.

A l’image de l’Aranui 5, l'Aranoa proposera des croisières inédites mêlant explorations, rencontres authentiques et immersion culturelle au cœur de la Polynésie.

Une expérience unique à bord de l’Aranoa, un navire intimiste

Suite Premium – © Aranui Cruises
Suite Premium – © Aranui Cruises
L’Aranoa pourra prendre jusqu’à 198 passagers, ainsi que le traditionnel fret. Légèrement plus petit que son grand frère l’Aranui 5, mais de même conception, il sera long de 116m et large de 21m, avec 91 cabines dont 62 avec balcons. 2 restaurants et 2 bars, 2 jacuzzis avec vue sur l’océan, 1 boutique, 1 espace Spa & tatouage ainsi qu’une salle de sport compléteront l'offre de ce nouveau navire dont le confort sera équivalent à un hôtel 4* avec une formule tout inclus y compris les excursions guidées avec un personnel majoritairement polynésien.

Doté des dernières technologies pour limiter son impact environnemental, des stabilisateurs et d’un système de positionnement dynamique, le bateau garantira une navigation stable et sécurisée, même en haute mer. En plus de promouvoir et faire découvrir l’archipel paradisiaque encore méconnu des Australes, l’Aranoa contribuera au développement économique de ces iles éloignées, s’inscrivant dans un tourisme durable en faveur des communautés locales.

Les passagers auront le choix entre 25 cabines avec hublot de 17 à 20m2 et plus de 60 Suites de 17 à 42 m2 avec balcon de 5 à 15m2 (Deluxe, Deluxe Supérieure, Premium, Royale, Junior, Présidentielle) mais aussi 2 dortoirs de 4 personnes avec hublot de 33 m2 chacun.

Itinéraires d’exception dans le Pacifique Sud : cap sur les îles Australes

© Aranui Cruises
© Aranui Cruises
Situé au sud de la Polynésie française, l’archipel des Australes est un véritable havre de paix, encore préservé du tourisme de masse. Composé de cinq îles principales – Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa – cet archipel séduit par ses paysages sauvages, entre montagnes verdoyantes, lagons turquoise et plages de sable blanc. Terre de traditions, les Australes sont réputées pour leur artisanat raffiné, notamment la vannerie, ainsi que pour leurs légendes et leur mode de vie traditionnel.

Le voyage inaugural est prévu le 06 mars 2027. Au total, 18 croisières sont programmées en 2027 principalement aux très préservées Iles Australes avec escale à Bora Bora et Raiatea (13 jours/12 nuits) mais aussi sur d’autres archipels polynésiens, hors des sentiers battus. Au départ de Tahiti, les voyageurs pourront découvrir également les Iles Pitcairn (2 départs le 21 juillet et 8 septembre 2027), Tuamotu (05 mai 2027) mais aussi se rendre au Festival des Arts des Marquises qui se tiendra à Hiva Oa (14 décembre 2027).

Offres spéciales

Restaurant – © Aranui Cruises
Restaurant – © Aranui Cruises
Pour les réservations faites avant le 31 décembre 2025, la compagnie a mis en place une offre early book de moins 15%. Les 2 premiers départs opérés par l’Aranoa les 06 et 24 mars 2027 proposent une remise de 20%. Compter 4 890 €/pers sur le voyage inaugural aux iles Australes avec Rapa du 06 mars 2027, 13 jours/12 nuits, en cabine standard double, pension complète, excursions guidées incluses etc… (remise déjà appliquée)

Les passagers pourront profiter du programme de fidélité Tiki Club, qui s’applique aux deux navires. Les clients déjà venus à bord de l'Aranui pourront revenir découvrir les Australes (ou autre) à bord de l'Aranoa et bénéficieront ainsi d'avantages exclusifs.

👉 Pour mieux vous immerger dans la découverte des Îles Australes, visionnez la série vidéo tournée à bord de l'ARANUI 5 dans cet article.

Les Croisières Aranui : Contact et renseignements

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa
Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe
Email : croisieres@aranui.info
Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34
Site web : www.aranui.com


Lu 283 fois

Tags : Aranui Cruises
Notez
ANA
Dernière heure

Nature, histoire et patrimoine : découvrez la Lorraine avec Mirabelle Tours

Les défis de Chemseddine Chkioua, le nouveau pilote de la DGAC [ABO]

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Une rentrée sous tension [ABO]

Exclusif - Visit Europe renait de ses cendres ! [ABO]

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DOUBLE SENS - Conseiller(e) Vendeur(se) Voyages H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

Nature, histoire et patrimoine : découvrez la Lorraine avec Mirabelle Tours

Nature, histoire et patrimoine : découvrez la Lorraine avec Mirabelle Tours
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine

Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile une offre spectaculaire de divertissement à bord de MSC World Asia, dont le départ est prévu en décembre 2026

MSC Croisières dévoile une offre spectaculaire de divertissement à bord de MSC World Asia, dont le départ est prévu en décembre 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias