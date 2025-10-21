TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
HBX Group lance "Olivia", le chatbot qui traduit en temps réel pour ses clients

Un service client disponible 24/7


HBX Group franchit une nouvelle étape dans le service client international avec "Olivia", son chatbot capable de traduire instantanément les échanges grâce à l’intelligence artificielle. Les clients peuvent désormais être assistés dans leur langue, 24h/24, sans aucune barrière linguistique.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

HBX Group lance ‘Olivia’, le chatbot qui traduit en temps réel pour ses clients - Depositphotos @BiancoBlue
HBX Group lance ‘Olivia’, le chatbot qui traduit en temps réel pour ses clients - Depositphotos @BiancoBlue
HBX Group, acteur indépendant du marché B2B des technologies pour le voyage, franchit une nouvelle étape dans le service client international en lançant une version améliorée de son chatbot ‘Olivia’, désormais capable de traduire les conversations en temps réel grâce à l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle fonctionnalité permet à tout client de démarrer une discussion dans sa langue, à tout moment de la journée.

Si un agent natif est disponible, la conversation lui est directement assignée. Dans le cas contraire, un système d’IA prend le relais : le client écrit dans sa langue, reçoit des réponses automatiquement traduites, tandis que l’agent répond en anglais.

L’échange se déroule ainsi de manière fluide et naturelle, et un label indique que la conversation est traduite automatiquement, garantissant une transparence totale dans l’usage de l’intelligence artificielle.

HBX Group mise sur l’IA

Grâce à ‘Olivia’, HBX Group offre un support immédiat et personnalisé, "sans décalage ni frictions"..

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du groupe visant à intégrer l’IA sur l’ensemble de ses canaux de service : chat, help desk, e-mail et téléphone.

HBX Group a déjà mis en place des outils intelligents de classification des demandes et des processus automatisés pour les tâches répétitives, comme la reconfirmation des réservations, avec un taux de résolution automatique dépassant les 30 %.

A lire aussi : IA et droit : chatbot, visuels... quelles sont les obligations ?

Un outil pour éliminer les barrières linguistiques

Après un lancement initial en espagnol, portugais, chinois, japonais, arabe, italien, français, grec, thaï et turc, HBX Group prévoit d’étendre cette fonctionnalité à l’ensemble de ses marchés dans les semaines à venir.

Le moteur de traduction a été spécialement entraîné sur le vocabulaire du secteur du voyage et les demandes spécifiques des clients HBX, assurant ainsi une communication plus précise et efficace.

"Notre objectif est que chaque client, partout dans le monde, ressente un service personnalisé, sans être freiné par la barrière de la langue. La traduction en temps réel avec Olivia représente un véritable saut qualitatif dans l’expérience utilisateur et témoigne de notre engagement en matière d’innovation technologique grâce à l’intelligence artificielle", explique Xabier Zabala, Chief Sourcing and Operations chez HBX Group.


