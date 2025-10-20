MMV multiplie les nouveautés pour l’hiver 2025-2026

Entre nouvelles ouvertures, et partenariat, le groupe enrichit son offre d’hébergements pour l'hiver 2025 - 2026.
Parmi les nouveautés marquantes, MMV ouvrira cet hiver la Résidence Club **** Serra Neva en décembre 2025. Située à Serre-Chevalier, elle proposera 170 hébergements pour 2 à 8 personnes, tous dotés de terrasses ou balcons avec vue sur les cimes.
L'établissement sera doté d'un bar lounge, d'une piscine extérieure chauffée, d'un spa, d'une grande terrasse et des clubs enfants. Une navette électrique assurera la liaison vers les pistes en deux minutes.
A lire aussi : Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif
Parmi les nouveautés marquantes, MMV ouvrira cet hiver la Résidence Club **** Serra Neva en décembre 2025. Située à Serre-Chevalier, elle proposera 170 hébergements pour 2 à 8 personnes, tous dotés de terrasses ou balcons avec vue sur les cimes.
L'établissement sera doté d'un bar lounge, d'une piscine extérieure chauffée, d'un spa, d'une grande terrasse et des clubs enfants. Une navette électrique assurera la liaison vers les pistes en deux minutes.
A lire aussi : Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif
MMV : deux nouvelles résidences premium Terrésens
Autres articles
-
MMV : Fabienne Carrasco nommée Directrice Générale
-
MMV en avance sur les pistes et sur les réservations
-
Vacances de février : la montagne tombe de haut !🔑
-
Montagne : les clubs de vacances all inclusive, une "arme anti-inflation" ? 🔑
-
La Compagnie des Alpes : un CA supérieur de près de 18% à celui de 2019
L'autre nouveauté concerne le partenariat scellé depuis l’été 2024 avec le groupe Terrésens. Désormais MMV est l’unique distributeur des 3 500 lits du groupe.
Pour l’hiver 2025-2026, cette alliance se traduit par l’ouverture de deux nouvelles résidences premium : L’Étoile de la Vanoise à Champagny-en-Vanoise, et Les Sources de Canopée à Saint-Gervais Mont-Blanc.
Enfin, certains établissements bénéficient d'amélioration, à l'image du restaurant de Val Thorens qui a été relooké. Le restaurant des Arolles, dévoile cet hiver une nouvelle décoration qui renforce son ancrage alpin.
Ce n'est pas tout, les vacanciers dotés de véhicules électriques pourront recharger pendant leur séjour. MMV s’associe à BUMP, spécialiste des solutions de recharge pour équiper plusieurs établissement de stations de recharge dans les communes et stations de Risoul, Arêches-Beaufort, La Plagne Aime 2000, Belle Plagne, Arc 2000, Tignes1800, Les 2 Alpes (Les Clarines), Le Corbier, Samoëns et Serre Chevalier.
Ainsi cet hiver, 40 points de charge en courant AC, seront à disposition des clients.
A lire aussi : MMV : Fabienne Carrasco nommée Directrice Générale
Pour l’hiver 2025-2026, cette alliance se traduit par l’ouverture de deux nouvelles résidences premium : L’Étoile de la Vanoise à Champagny-en-Vanoise, et Les Sources de Canopée à Saint-Gervais Mont-Blanc.
Enfin, certains établissements bénéficient d'amélioration, à l'image du restaurant de Val Thorens qui a été relooké. Le restaurant des Arolles, dévoile cet hiver une nouvelle décoration qui renforce son ancrage alpin.
Ce n'est pas tout, les vacanciers dotés de véhicules électriques pourront recharger pendant leur séjour. MMV s’associe à BUMP, spécialiste des solutions de recharge pour équiper plusieurs établissement de stations de recharge dans les communes et stations de Risoul, Arêches-Beaufort, La Plagne Aime 2000, Belle Plagne, Arc 2000, Tignes1800, Les 2 Alpes (Les Clarines), Le Corbier, Samoëns et Serre Chevalier.
Ainsi cet hiver, 40 points de charge en courant AC, seront à disposition des clients.
A lire aussi : MMV : Fabienne Carrasco nommée Directrice Générale
Train de nuit Paris–Bourg-Saint-Maurice relancé par la Compagnie des Alpes
Pour l’hiver 2025-2026, la Compagnie des Alpes relance le train de nuit Paris–Bourg-Saint-Maurice en partenariat avec Pegasus Trains. Exploité par Travelski et commercialisé par MMV, ce service propose 14 allers-retours entre décembre et mars, avec 660 couchettes et un wagon-bar.
Le train dessert Moûtiers, Aime-La Plagne et Bourg-Saint-Maurice, avec transfert jusqu’aux stations.
Chaque billet inclut le petit-déjeuner à l’arrivée et une journée de ski offerte. Les départs se font le vendredi soir pour une arrivée le samedi matin, permettant de profiter d’un séjour de huit jours sans embouteillages ni fatigue.
A noter : Les clients qui troquent la voiture solo contre le bus, le train ou le covoiturage repartent avec un bon cadeau pour leur prochain séjour !
Travelski et MMV sont deux filiales de la compagnie des Alpes.
Le train dessert Moûtiers, Aime-La Plagne et Bourg-Saint-Maurice, avec transfert jusqu’aux stations.
Chaque billet inclut le petit-déjeuner à l’arrivée et une journée de ski offerte. Les départs se font le vendredi soir pour une arrivée le samedi matin, permettant de profiter d’un séjour de huit jours sans embouteillages ni fatigue.
A noter : Les clients qui troquent la voiture solo contre le bus, le train ou le covoiturage repartent avec un bon cadeau pour leur prochain séjour !
Travelski et MMV sont deux filiales de la compagnie des Alpes.