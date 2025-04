MMV : Fabienne Carrasco nommée Directrice Générale

Le tourisme a longtemps été pensé comme un simple produit. Nous voulons en faire une expérience consciente, qui relie les gens à un territoire, à ses équilibres, à ses fragilités. Il est de notre responsabilité de proposer un modèle qui respecte nos territoires tout en restant profondément humain.

Fabienne Carrasco vient d'être nommée Directrice Générale de MMV.Diplômée de l’EDHEC et forte de plus de vingt ans d’expérience à des postes de direction dans des secteurs variés – tourisme, immobilier, finance, postproduction – Fabienne Carrasco a notamment dirigé des transformations au sein de MMV et d’autres structures, avec une approche couvrant finance, RH, développement durable, IT et opérations.» a déclaré Fabienne Carrasco , Directrice Générale de MMV