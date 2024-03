MMV : des résultats à la hauteur pour l'hiver 2024

Les client sont au rendez-vous, puisque l'entreprise affiche déjà une avance par rapport à l'année précédente pour la fin de la saison et les vacances de printemps, avec une augmentation de 50 % du chiffre d'affaires.



Les équipes commerciales de MMV sont actuellement témoins d'une activité intense, avec d'un côté les clients qui saisissent l'occasion de prolonger la saison de ski et de planifier leurs vacances de printemps à la dernière minute, et de l'autre les clients prévoyants qui réservent dès maintenant leurs vacances pour l'hiver prochain.



Cette flexibilité permet à chacun de trouver son bonheur, avec des offres de dernière minute pour les dernières disponibilités et des avantages spéciaux pour ceux qui réservent en avance pour l'hiver prochain.



" Nous sommes le tout premier opérateur Français à ouvrir les réservations pour la saison Hiver 2025, et pour fêter cela nous lançons les ventes avec une offre « Prem's » attractive : 15% de réduction et une remise additionnelle de 5% pour les offres non annulables et non remboursables. Nous souhaitons ainsi affirmer notre engagement envers la satisfaction et la fidélité de nos clients. " poursuit-elle.