Caroline Marro rejoint le groupe mmv

Le groupe mmv annonce l’arrivée de Caroline Marro , spécialiste des expériences club, qui vient d’être nommée au poste de Directrice Commerciale et e-Commerce de la marque.Elle dirige désormais une équipe de vente omnicanale composée d’une quarantaine de personnes incluant la centrale de réservation, les équipes e-Commerce/ CRM, Tours Opérateurs, MICE, groupes, collectivités et le service client. Elle a également pour mission le projet de structuration de la donnée.A 42 ans, Caroline Marro a commencé sa carrière chezen tant qu’auditeur dans le secteur du tourisme. Elle a ensuite intégré leoù elle a exercé ses talents pendant plus de 15 ans en France et à l’International.