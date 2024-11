MMV en avance sur les pistes et sur les réservations

Les 15 établissements de MMV, prêts à accueillir les vacanciers, proposent des tarifs attractifs en début de saison.Par exemple, une semaine à Tignes pour, tandis que les séjours en pension complète débutent àLe mois de janvier enregistre, avec des ventes en hausse de 15 % par rapport à 2024. Les courts séjours, qui représentent 25 % des réservations, séduisent de plus en plus les vacanciers , attirés par des offres flexibles et accessibles.En février et mars, MMV note, désormais composée à 47 % de visiteurs étrangers. Pour répondre à cette évolution, l’opérateur adapte ses services avec, par exemple,pour les enfants à La Plagne ou des menus et programmes spécifiques pour sa clientèleEn parallèle de son développement, MMV s’associe pour la première fois àen tant que partenaire officiel. Cet événement se tiendraet reflète l’implication de l’opérateur dans la pr