Alpes : mmv ouvre 4 nouveaux Clubs pour l'hiver 2021-2022

Alors que la saison hivernale est lancée dans l’ensemble des stations de ski françaises, toutes les équipes de mmv sont fin prêtes à accueillir les clients dans l’un de ses 20 établissements, hôtels et résidences club, dans les Alpes.



Cette année, le Groupe a ouvert deux nouveaux établissements à La Plagne.



Depuis le 11 décembre 2021, l’Hôtel Club Plagne 2000, face au Mont Blanc, affiche une décoration contemporaine avec des chambres pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Sont également à disposition, des clubs enfants, un espace bar avec une scène pour les spectacles, un restaurant, un espace bien-être et un Spa.



L’Hôtel Club des 2 domaines, quant à lui, dans le style « chalet savoyard », propose des chambres spacieuses et confortables avec vue sur les pistes ainsi que des suites familiales.



On y retrouve, en plus des clubs enfants, 2 restaurants avec vue panoramique, un spa avec sauna, hammam, bains à remous extérieur et intérieur et une grande piscine intérieure. Et pour les amateurs de défis, mmv et les équipes d’animation auront le plaisir de les accueillir pour un Freeze Biathlon.