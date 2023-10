MMV s'installe au cœur de Serre Chevalier dès 2025

Plusieurs formules seront proposées : location d'appartements familiaux accueillant jusqu'à 8 personnes (du 2 au 4 pièces), formule petit-déjeuner en chambre d’hôtel ou encore une gamme d’appartements Premium offrant les plus belles vues et qui bénéficie d’équipements supplémentaires, comme un poêle à bois, et de prestations Premium telle que l’arrivée anticipée.



Avec plus de 1 500 m2 d’espaces communs, la Résidence Club 4* proposera aussi des activités, dont un espace de détente aqualudique avec piscine, sauna et hammam, un spa avec cabines de soins.



Près de 200 m2 seront dédiés aux Clubs enfants de 4 à 17 ans, avec notamment un mur d'escalade pour les initier à cette pratique.



Au Living, le grand salon de réception au cœur de la résidence club, les clients pourront se relaxer l’après-midi autour de la cheminée, venir boire un verre au bar ou encore se détendre en soirée autour des spectacles et animations organisés par les équipes.