La Compagnie des Alpes va racheter 85% du Groupe MMV

Créé en 1989, MMV est présent dans 16 stations, parmi lesquelles 6 stations dont les domaines skiables sont opérés par la Compagnie des Alpes : Les Arcs, Flaine, Les Menuires, La Plagne, Samoëns et Tignes.



Parmi les autres stations dans lesquelles l'entreprise exploite des hébergements figurent notamment L’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Isola 2000, Montgenèvre, Les Saisies et Val Thorens.



L'opérateur dispose d’une offre 4* et Premium d’établissements dédiés aux vacances à la montagne en famille, hiver comme été, avec des activités et des infrastructures de qualité.



La clientèle est satisfait des prestations de l'opérateur, consacrées par le label « certificat d’excellence » sur Tripadvisor (10 établissements) ou les Travelers Review Awards sur Booking.com (5 établissements avec une note moyenne de 9,8).



Dans l’ensemble de ses clubs, l’offre de MMV inclut des prestations et des services : activités et animations en outdoor comme en indoor, espaces de détente et bien-être et des clubs enfants pour chaque tranche d’âge.