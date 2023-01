MMV : Julien Noël rejoint le groupe en tant que directeur d’exploitation

En parallèle, Fabienne Carrasco, 45 ans, rejoint le groupe MMV en tant que directrice financière et RSE.



" Sa mission est d'accompagner le développement du groupe en conciliant les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux ", précise MMV.



Diplômée de l'EDHEC en 2001, Fabienne Carrasco a débuté sa carrière professionnelle au sein du cabinet d'audit Ernst & Young, en qualité de manager, et développe depuis 20 ans une solide expertise en finance internationale et en M&A dans les secteurs des médias, du tourisme, des fonds d’investissement et de l’immobilier.



Elle favorise également la permaculture tant en entreprise qu’au cœur de son exploitation arboricole dans le Sud de la France où elle pratique l’agroécologie, dans le respect de la terre et du vivant. " C’est avec ces valeurs que Fabienne Carrasco est heureuse de rejoindre l'aventure, pour la deuxième fois dans sa carrière au sein du groupe MMV ".