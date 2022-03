L'hiver 2021/2022 est un franc succès pour mmv

Depuis l’ouverture mi-décembre, fort d’un bon enneigement de début de saison et de l’envie des Français, des Belges et des Britanniques d’un retour au ski en France Si(entre 92 et 100%), ce sont les résidences clubs qui affichent les meilleurs résultats. Cette performance très satisfaisante marqueLes’annonce luiavec plusieurs périodes remplies à 100% également, selon les résultats publiés par le groupe. Puis lessontet devraient s’accélérer encore avec le lancement prochain des offres spéciales « Ski de Printemps ».L’autre satisfaction pour mmv est de constater que ses établissements, fortement impactés par la période Covid et ses conséquences sur le tourisme de montagne, tournent désormais à plein régime.