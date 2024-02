Hautes-Alpes : séjour zen et alternatif dans les Ecrins

Plus tard, nous retrouvons Lucas Bessy. Ce moniteur de ski alpin s’est lancé dans une nouvelle discipline venue du Japon et déployée en Europe depuis les pays nordiques : les « bains de forêts ».



Appelée sylvothérapie pour faire plus sérieux, il s’agit de sorties en raquettes d’au moins 3 heures au cours desquelles les participants sont invités à mobiliser tous leurs sens au contact des arbres et de la nature.



L’apport thérapeutique viendrait des phytocides, ces micros particules émises par les feuilles et les aiguilles. Elles réduiraient le stress et l’anxiété.



« Au cours de la sortie, je propose 4 à 5 ateliers sensoriels. Durant ces temps de pause, je laisse les gens vivre leur rencontre avec l’environnement. Les cinq sens sont activés mais aussi d’autres, plus spécifiques, comme l’intuition, l’imagination, le mimétisme… », éclaire Lucas.



A l’issue, chacun exprime aux autres les sensations ressenties. 85% des participants sont des femmes et « il n’est pas rare que certains clients, émus, pleurent à la fin de la séance », constate Lucas. Avant d’éprouver, assure-t-il, un fort sentiment d’apaisement.