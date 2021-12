Les Ecrins, nouvelles sensations en haute montagne

Un tel décor invite à pratiquer des activités intenses. Trois sites nordiques, à Puy-Saint-Vincent, Vallouise et Freissinières, totalisent 80 km de pistes.



Ils sont aménagés pour une pratique sportive de la marche en raquettes, du ski de fond et du traineau à chiens.



A Vallouise, les pistes techniques et sauvages de l’Onde font autorité auprès des touristes-athlètes et même des trailers sur neige.



L’ascension sur cascade de glace est aussi en terrain conquis. De profonds vallons peu ensoleillés figent dès les premiers froids les chutes d’eau dans une posture immobile.



L’activité se pratique à Pelvoux-Vallouise, dans le vallon du Fournel, mais surtout à Freissinières. Dans ce hameau situé près de l’Argentière-la-Bessée, que l’on rejoint depuis la vallée de la Durance, les murs de glace attirent les plus grands grimpeurs du monde.



Plus de 300 cascades sont répertoriées dans les Ecrins. Avec pioches, crampons et guides, chacun peut s’y initier. Chaque année a lieu Ice Climbing, un événement majeur d’escalade sur glace.