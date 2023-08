La Grave-La Meije, les Alpes version exclusives

Autre itinéraire remarquable, mais plus difficile : l’ascension du Pic du Mas de la Grave (3 020 m). Il convient de partir tôt pour éviter les orages qui éclatent parfois dès la mi-journée en arrière-saison.Véhicule laissé au hameau, l’un des hameaux les plus remarquables avec ses cabanons en bois, ses maisons à balcons et ses trabucs, étroits passages conçus pour protéger du vent et des congères, cap sur le haut vallon du Gâ.Parvenu après 6 km à l’ultime habitation, La Buffe (un vrai défi à la vie quotidienne), le sentier s’élève en virages au dessus du thalweg, visant la longue arête conduisant au sommet. Dans un paysage minéral et aride, on gagne celui-ci en marchant entre des plaques de schistes.Orné d’une croix, isolé,l’Isère et la Savoie. Autant dire que le paysage est complet, s’ouvrant à 360° sur le massif des Ecrins, les Aiguilles d’Arves, l’Oisans et le Mont-Blanc. Le prix à payer ?