Les meilleures destinations de vacances dans les Alpes françaises

Vous souhaitez vivre une aventure montagneuse exceptionnelle pendant les vacances ? Direction les Alpes françaises. Elles ont tout pour séduire, et ce, grâce à leurs panoramas époustouflants et leur authenticité. Leurs multiples destinations se prêtent idéalement à la découverte.

Rédigé par Adèle Kayser le Lundi 24 Juillet 2023

Massif du Mont-Blanc et Chamonix



De son côté, Chamonix est une station de villégiature au pied du mont Blanc. Elle a de quoi émerveiller les visiteurs : villages pittoresques, verdure environnante, falaises abruptes et glaciers en arrière-plan. En été, les pistes de ski laissent place à un cadre idyllique.

De toutes les destinations à découvrir dans les Alpes, le massif du Mont-Blanc est un incontournable. Il abrite des montages à perte de vue (dont le mont Blanc) et des paysages variés. Il s’étend sur plus de 400 km² et est partagé entre la Suisse, l’Italie et la France. Plusieurs passionnés de randonnée s’y rendent pendant les vacances. Une fois sur place, ils ont la possibilité d’emprunter le téléphérique et de profiter de la vue incroyable.De son côté, Chamonix est une station de villégiature au pied du mont Blanc. Elle a de quoi émerveiller les visiteurs : villages pittoresques, verdure environnante, falaises abruptes et glaciers en arrière-plan. En été, les pistes de ski laissent place à un cadre idyllique. Réservez votre location de vacances dans les Alpes dès aujourd’hui.

Chamrousse



Vous êtes à la recherche d’un hébergement ?

Située à la pointe du massif de Belledonne, la station Chamrousse mérite le détour. Du fait de son altitude (entre 1 600 et 1 750 mètres), elle est idéale pour échapper aux chaleurs estivales. Elle a évolué et propose désormais de nombreuses activités aux touristes selon les saisons. De magnifiques randonnées sont à planifier : le site pédagogique des Seiglières, la Croix de Belledonne, les lacs Robert ...Vous êtes à la recherche d’un hébergement ? Découvrez les meilleures locations de vacances à Chamrousse

Grand-Bornand Avec ses verts alpages, ses chalets de bois et son clocher à bulbe, le Grand-Bornand ressemble à une carte postale. Il y règne une agréable ambiance en été, en particulier en août car le festival « Au bonheur des Mômes » y est organisé et regroupe environ 30 000 personnes. Si vous disposez d’assez de temps, explorez les alentours de la zone : Megève, Saint-Gervais, l’Aiguille-du-Midi ...



Vous avez toujours voulu vous initier au parapente ? Le Grand-Bornand est une adresse de référence dans les Alpes.



Parc national des Écrins Le parc national des Écrins fait partie des joyaux de l’Hexagone. Il a une superficie de 925 km², entre les communes des Hautes-Alpes et de l’Isère. Il est considéré comme le paradis des alpinistes et des randonneurs. Il se révèle le mieux au cours d’une balade à pied. De vastes lacs, des vallées sauvages et profondes, des circuits et des montagnes se trouvent dans ce site d’exception. Des moments de déconnexion totale et de béatitude vous y attendent.



Rives du lac Léman Pour un séjour en famille dans les Alpes, dirigez-vous vers les rives du lac Léman. Ce lieu majestueux est propice à la relaxation et au bien-être. Vous profiterez d’un panorama féérique et d’une atmosphère conviviale. N’hésitez surtout pas à monter à bord du funiculaire.



Lu 218 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Les Plus Belles Destinations d'Espagne : Découvrez la Beauté Incomparable de la Péninsule Ibérique Séjours insolites, virées hors du commun... Que proposer à vos clients pour les surprendre ?