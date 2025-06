La Route des Grandes Alpes à vélo : itinéraire mythique et panoramas inoubliables

C’est l’un des itinéraires les plus emblématiques de « la France à vélo ». Imaginez… toutes les Alpes à traverser, des paysages à couper le souffle, des chalets de charme, des cols, mythiques, célèbres et vertigineux. Avant l’existence des VAE (Vélos à Assistance Électrique), la mission semblait impossible au commun des cyclistes. C’est désormais un objectif atteignable, grâce à un VAE adapté, à condition d’avoir une bonne condition physique et une saine endurance.



L’itinéraire de la Route des Grandes Alpes à vélo démarre dans un décor qui n’incite pourtant guère à l’effort. Voici Thonon-les-Bains et la « Riviera savoyarde », avec le lac Léman propice aux activités douces (casino, promenades lacustres, bateau…). Culturellement, la ville est plus riche qu’il n’y paraît. Ne manquez pas son petit port accessible en funiculaire depuis la ville haute, le château de Ripaille, ainsi que la basilique et l’église accolées, une rareté patrimoniale.



C’est maintenant l’heure du départ : cap sur Cluses, à 58 km de Thonon. Remontant les gorges de la Dranse, l’étape rejoint les premiers alpages du Chablais avant de frôler le lac de Montriond (détour possible) et la station de Morzine.



Le col des Gets (1 163 m), premier (et non dernier !) de l’itinéraire, se présente. Parfait pour tester sa forme… et la qualité d’assistance de son vélo. Reste à dévaler vers Taninges puis Cluses, en vallée d’Arve. Voilà débutée la Route des Grandes Alpes à vélo, impossible désormais de tourner les talons.