Par la route des grandes Alpes en camping-car !

haut du monde

L’étape suivante, Bonneval-sur-Arc, est plus riante. Arrêt obligatoire dans ce village situé aux limites du Parc national de la Vanoise, l’un des plus beaux des Alpes.Maisons trapues en pierre aux toits couverts de lauzes, balcons en bois, ruelles étroites, alpages fleuris, air sain… ce «» a tout pour plaire. Sur 60 km, la D902 puis la D1006 descendent ensuite au plus profond de la vallée, jusqu’à Saint-Michel de-Maurienne.On croise les stations deA droite, la Dent Parrachée (3 697 m) prend ses grands airs pour signifier qu’un autre monde alpin débute, plus industrieux, plus connecté (avec le tunnel du Mont-Cenis vers l’Italie).Passée Modane, il reste 18 km pour atteindre Saint-Michel-de-Maurienne et « attaquer » le col du Télégraphe (1 566 m). Souvent emprunté par le Tour de France cycliste, ses lacets mènent à Valloire, capitale de la sculpture éphémère (glace l’hiver… paille et foin l’été !) et belle ville-étape pour la seconde nuit.Subsiste le « juge de paix », le célèbre col du Galibier (2 642 m). Un passage de légende, emprunté pour la première fois par la Grande Boucle en 1911. D’en haut et par beau temps, on aperçoit les Ecrins, le Mont Viso et même le Mont-Blanc.La descente glisse ensuite en pente douce via la station de Serre-Chevalier jusqu’aux fortifications Vauban de Briançon, plus haute ville de France (1 326 m).