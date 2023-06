Club Med Val d’Isère : premier Exclusive Collection dans les Alpes

Club Med est installé depuis un demi siècle à Val d'Isère dans un lieu qui permet l'hiver de quitter l'établissement skis aux pieds. Le Resort a été entièrement transformé, des parties communes (lobby, salons, bars, terrasses, restaurants) jusqu’aux chambres., des chambres Deluxe et Suites, avec 65% des chambres de plus de 30m2. 70% des chambres sont adaptées aux séjours avec enfants.Dès 4 ans, le Mini Club Med+ accueille les plus jeunes. Accompagnés de leurs G.O®, les 4/5 ans, 6/7 ans et 8/10 ans se lancent dans des jeux collectifs au grand air. Les ados découvrent aussi de nouvelles sensations. Selon leur envie, ils passent à l’action : sport, VTT sur les sentiers, grands jeux collectifs, activités artistiques.Avec 22 activités incluses dans l’offre tout compris, (comme l’accrobranche, le yoga, les balades à vélos et les randonnées variées) c’est aussi le parfait point de départ pour explorer la nature environnante et le Parc National de la Vanoise, l’un des plus beaux espaces de randonnée d’Europe.