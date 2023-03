Club Med renoue avec les niveaux d’avant-pandémie

Cette hausse résulte principalement de la montée en gamme

"95 % de la capacité (+10 points) par rapport à 2019 dans les catégories haut de gamme (Premium) et très haut de gamme (Exclusive Collection)."

Le prix moyen par jour s’est élevé à 208€, en progression de 15 % par rapport à 2021 et de 20 % par rapport à 2019." indique un communiqué qui précise queL’activité en Europe et en France a affiché un fort rebond. L’Europe a progressé de 116 % par rapport à l’année précédente, revenant au niveau de 2019 (+4 %).En 2022, le volume d’affaires de la France a augmenté de plus de 100 % par rapport à 2021. Le chiffre d’affaires s’est établi à 662 M€, soit 6 % au-dessus du niveau pré-pandémie.Le Club Med a compté plus de 300 000 clients français en augmentation de 83 % par rapport à 2021, et représentant 91 % du niveau de 2019. La part des nouveaux clients a doublé par rapport à 2021 et progressé de 9 % par rapport au niveau d’avant Covid.