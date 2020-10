Alpes : le Club Med La Rosière accueillera ses premiers clients le 13 décembre 2020

Club Med dévoile peu à peu son nouveau resort dans les Alpes, La Rosière, qui accueillera ses premiers clients le 13 décembre 2020.



L'établissement offrira un panorama sur la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain, il est habillé de pierres et de bois, et exposé plein sud à 1950 m d’altitude sur les pistes face à la vallée.



La décoration intérieure est inspirée par la tradition savoyarde ainsi que par les divers éléments culturels et géographique propres à la région de Montvalezan.



A la réception, une fresque raconte l’histoire de la région et de la station, illustrant le périple d’Hannibal dans les Alpes avec ses éléphants, la traversée franco-italienne du col mythique du Petit Saint-Bernard, entre Montvalezan et Thuile, les jardins de Chanousia et l’altiport d’autrefois sur lequel est construit le resort.



Les matériaux utilisés et les différentes couleurs choisies rappellent cette traversée : le chemin du lac habille le spa, les cascades du Ruitor décorent la piscine, et le restaurant principal emmène à la découverte des paysages du col et du jardin botanique.