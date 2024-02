Alpes : Manigod et La Clusaz, des stations complémentaires

La Bastide de Capelongue

Grizzly

Dans le genre luxe et tradition, il y a aussi les Chalets-Hôtel de La Croix Fry. Une institution de l’accueil et de la qualité.Certes, l’adresse n’est pas accessible à toutes les bourses. Mais avoir l’opportunité d’y passer un nuit rassure surLe cadre, classieux et « tout bois », est l’image d’Epinal du chalet alpin. La table, élaborée, enlumine les recettes savoyardes (féra du Léman, tourte au reblochon, plateau de fromages…).Et qui est aux commandes ?, nièce et neveu de… Marc Veyrat !Marie-Ange Veyrat, la sœur du célèbre chef, a longtemps incarné ce lieu, avant son décès et la reprise de l’affaire par ses enfants. Si l’on avait un doute sur l’adresse, il suffit de rappeler qu’Isabelle et son mari, Edouard Loubet, ont longtemps tenu en Provence, double étoilé Michelin.Edouard Loubet, grand chef aux multiples activités, officie désormais au, un restaurant d’altitude de La Clusaz où il délivre des « plats maison » d’un standing certain.