Visiter Annecy en 2023 : que faire et voir ?

Les montagnes procurent un charme exceptionnel au lac d’Annecy. En été comme en hiver, elles permettent aux passionnés d’aventure et de découvertes de s’adonner à des sports de plein air comme la balade à vélo ou bien le parapente. Chacune de ces activités procure des sensations fortes aux touristes avides d’expérience inédite au sommet des montagnes. Ces endroits sont propices à la randonnée et permettent de profiter d’une vue imprenable sur le lac. Pour ceux qui ont envie de vivre autrement l’ambiance savoyarde, une virée àen famille ou entre amis permet de s’évader dans une grande plage de sable et d’herbe.Au cours de leur séjour, les aventuriers auront la chance d’apprécier toute la beauté des montagnes du lac d’Annecy et la vue panoramique qu’elles procurent. Leurs paysages sont à couper le souffle et permettent aux amoureux de la nature de respirer un bol d’air frais. Parmi les incontournables, on peut citer entre autres la Tournette, le Semnoz, le Roc des Bœufs, le Parmelan ou encore le Mont Veyrier. Ceux qui ont la capacité d’atteindre le sommet de ces différents massifs vont profiter d’une vue aérienne du lac d’Annecy. Autrement dit, la ville d’Annecy et son lac restent entourés de plusieurs massifs montagneux et de majestueux cols permettant de s’évader dans la nature.Le massif des Bornes fait partie des montagnes les plus convoitées autour du lac d’Annecy. Il s’agit d’un site agréable pour pratiquer des randonnées familiales. Constituant autrefois un haut de la résistance, le plateau des Glières offre de superbes balades toute l’année. Les amateurs de sport d’hiver, quant à eux, peuvent s’attarder au cœur des stations de ski à proximité de la ville. Parmi les immanquables, il y a par exemple le Grand Bornand, Megève, La Clusaz et Combloux. Elles se trouvent sur le mont Charvet. Au nord-ouest d’Annecy, on peut admirer la montagne de la Mandallaz qui permet aux touristes de pratiquer plusieurs activités comme la randonnée, le ski de fond, le ski alpin et le VTT.Ce territoire de la Haute-Savoie est principalement constitué d’espaces naturels montagneux abritant une biodiversité remarquable. La majorité des espèces végétales présentes dans l’Hexagone y sont visibles. Du côté de la faune, on y trouve des espèces d’animaux endémiques qui bénéficient d’une protection particulière, car ils ne vivent que dans ces montagnes. Lors de cette escapade, les vacanciers auront peut-être la chance de croiser un aigle royal, un gypaète barbu ou encore un choucas des tours.