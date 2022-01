Montagne : "Redoubler d'efforts pour réussir une saison pleine" 🔑

« Malgré tout, le bon enneigement et la forte mobilisation des élus et professionnels a permis de démarrer la saison d'hiver 2021-2022 dans de bonnes conditions avec des vacanciers français au rendez-vous.



Il nous faut maintenant redoubler d'efforts pour réussir une saison pleine », selon Jean-Luc Boch, président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM).



A Val Thorens, le mois de janvier s'annonce assez rempli, notamment grâce à la clientèle étrangère, et les réservations pour février se poursuivent « bien qu'un peu plus à la dernière minute que les autres années. Les gens étant dans l’attentisme », explique-t-on en interne.



Sur l'ensemble de la saison (du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022), les stations d’Auvergne Rhône Alpes affichent au global un taux d'occupation de 52%, en recul de 4 points par rapport à N-2, soit une diminution de -7% des nuitées.



Reste que les contraintes d'accueil collectif liées à la crise sanitaire pèsent très fortement sur les villages, centres de vacances et tour-opérateurs, qui subissent la plus forte baisse, avec -27% de nuitées attendues, et dans une moindre mesure sur les résidences de tourisme, avec -6,3% de nuitées. Les hôtels sont à l'équilibre (0%) et les locations par les agences immobilières se démarquent avec une progression de +6%, selon les chiffres d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.



« Les groupes et les scolaires sont remplacés par des petits groupes et des départs de dernières minutes. Nous observons une baisse d’activité sur janvier de l’ordre de 10 à 20% suivant les massifs, mais une reprise des réservations sur février dans un schéma plus attentiste de vente de dernière minute comme en décembre sur mars et mi-avril autour de 30%. L’animation commerciale et la visibilité de l’offre en seront la clé », augure le DG de VVF.



« L’année 2022 présente encore beaucoup d’incertitudes sur février et mars, mais la demande et l’envie de départ et de dépaysement sont bien présentes », conclut-il.



« Nous attendons bien sûr les prochaines décisions gouvernementales, notamment concernant les marchés étrangers et en particulier le marché anglais. Le passage au passe vaccinal ne devrait pas être un souci et l'envie de skier est toujours là , d'ailleurs le rythme des ventes continue d'être bon. Les gens se renseignent sur les conditions d'accueil, mais veulent venir », fait savoir MMV.



"Le mois de janvier sera compliqué sans les Britanniques et de nouvelles annonces pour leur possibilité de déplacement sont attendues avec impatience pour améliorer les perspectives sur le mois de février" , souligne Frédéric Porte, directeur de Tignes.



La prudence reste donc de mise.